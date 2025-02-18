Патрушев рассказал о контрмерах в ответ на попытки вытеснить РФ из Балтики

Под видом поддержки Украины англичане вместе с другими странами НАТО пытаются оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с Россией и превращения Черного моря, а заодно и Балтики во внутренние акватории НАТО, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.