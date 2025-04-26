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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе

Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка – он бросил кусок льда в в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе

«Барселона» выиграла титул, обыграв «Реал» в финале со счетом 3:2.  В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

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