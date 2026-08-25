Польскому евродепутату Брауну грозит тюремный срок за отрицание Холокоста

Депутату Европарламента Гжегожу Брауну, возглавляющего ультраправую партию «Конфедерация польской короны», выдвинули обвинения по факту отрицания преступлений нацистов в концлагере «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.
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