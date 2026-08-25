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Аргументы и Факты

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Польскому евродепутату Брауну грозит тюремный срок за отрицание Холокоста

Польскому евродепутату Брауну грозит тюремный срок за отрицание Холокоста

Депутату Европарламента Гжегожу Брауну, возглавляющего ультраправую партию «Конфедерация польской короны», выдвинули обвинения по факту отрицания преступлений нацистов в концлагере «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.

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