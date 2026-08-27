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Сборные Италии и Германии по волейболу установили рекорд по продолжительности сета

Мужские сборные Италии и Германии по волейболу установили новый рекорд по продолжительности сета. Команды сыграли в товарищеском матче на турнире турнира FIPAV Cup Men Elite в итальянском Реджо-ди-Калабрия со счетом 3-2 в пользу Италии.

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