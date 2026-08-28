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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони: «Я говорил «Тандер»: «Хочу строить команду вокруг себя, Расса и Пи Джи. Хотите, разобьем мои 28 млн на 4 года? Давайте, я готов»

Член Зала славы Кармело Энтони отметил, что был готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы продолжить играть за «Тандер» после сезона-2017/18, который закончился вылетом в первом раунде от «Юты».

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