Опубликованы кадры боевой работы у Великого Прикола в Сумской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кадры боевой работы по установлению контроля над населенным пунктом Великий Прикол в Сумской области предоставило российское военное ведомство.
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