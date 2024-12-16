В Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники

В Набережных Челнах определены шесть площадок для запуска пиротехники. На аппаратном совещании начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ, подполковник внутренней службы Алмаз Мифтахутдинов сообщил о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в учреждениях и организациях, а также на объектах с массовым пребыванием людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии