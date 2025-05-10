Трое детей отравились 9 мая на туристической стоянке в Крыму: что известно

В Крыму спасатели эвакуировали туристов с Долгоруковской яйлы.ЧП произошло вечером 9 мая. В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Долгоруковской яйле в районе туристической стоянки «Партизанская поляна» семье из пятерых человек требуется эвакуация.