Трое детей отравились 9 мая на туристической стоянке в Крыму: что известно

В Крыму спасатели эвакуировали туристов с Долгоруковской яйлы.ЧП произошло вечером 9 мая. В экстренные службы поступило сообщение о том, что на Долгоруковской яйле в районе туристической стоянки «Партизанская поляна» семье из пятерых человек требуется эвакуация.
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