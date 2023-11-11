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Путин легализовал обмен заблокированными активами российских инвесторов

Путин легализовал обмен заблокированными активами российских инвесторов

Путин подписал указ о мерах по обращению с зарубежными ценными бумагами Фото: REUTERS Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий временные экономические меры по обращению иностранных ценных бумаг.

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