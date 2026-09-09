Педагог из Твери отправляется на финал конкурса «Учитель года»

Учитель информатики многопрофильной гимназии № 12 города Твери Алексей Сергеевич Морозов, ставший победителем регионального этапа, отправился в Белгород для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026».
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