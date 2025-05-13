«Орел или решка»: какую закономерность определили учёные при подбрасывании монеты

Новые исследования подтверждают, что подбрасывание монеты не является полностью случайным процессом. Большая группа исследователей из нескольких европейских институтов провела серию экспериментов, чтобы проверить гипотезу, выдвинутую Перси Диаконисом еще в 2007 году.
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