В Татарстане по нацпроекту «Экология» закупят 6 тракторов и 4 моторные лодки

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане» в 2024 году планируется закупить 15 единиц техники и оборудования в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология».
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