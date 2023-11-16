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Европейские СМИ констатируют поражение Украины в битве с Россией

Европейские СМИ констатируют поражение Украины в битве с Россией

Битва за Авдеевку все больше напоминает печально известную битву за Бахмут, которую выиграл Путин. С таким заголовком вышел материал в немецком таблоиде Bild, который трудно заподозрить в излишней симпатии к РФ.

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