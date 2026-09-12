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Царьград

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Фонд "Природа и люди": ученые определили возраст китов по глазам

Фонд "Природа и люди": ученые определили возраст китов по глазам

Сергей Рыбаков, гендиректор фонда "Природа и люди", рассказал СМИ, как ученые определяют возраст гренландских китов по глазам, генетическим тестам и внешним признакам, такими как пятна и седина, а также шрамы от льдов и сетей.

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