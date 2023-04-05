«Сильно раскаиваюсь»: в Петербурге задержали мигранта за оскорбление православных христиан

Неуважение к верующим 43-летний мужчина высказал еще 23 марта во время дорожного конфликта на Комендантском проспекте.
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