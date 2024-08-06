Аналитик Юнбяо: крайние меры Израиля не способствуют его безопасности в регионе

Израиль с целью предотвратить угрозу со стороны Ирана стремится "экстремальными методами" втянуть Соединенные Штаты в региональный конфликт, однако такое развитие событий не обеспечит безопасность Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии