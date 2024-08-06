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Аналитик Юнбяо: крайние меры Израиля не способствуют его безопасности в регионе

Аналитик Юнбяо: крайние меры Израиля не способствуют его безопасности в регионе

Израиль с целью предотвратить угрозу со стороны Ирана стремится "экстремальными методами" втянуть Соединенные Штаты в региональный конфликт, однако такое развитие событий не обеспечит безопасность Израиля.

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