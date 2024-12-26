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Пермские парковки станут бесплатными на новогодние праздники

Пермские парковки станут бесплатными на новогодние праздники

Также стал известен режим их работы.Режим работы парковочных пространств в Перми на предстоящие праздники был опубликован властями города.

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