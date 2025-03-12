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Салах не смог сдержать слез после вылета от «ПСЖ»

Салах не смог сдержать слез после вылета от «ПСЖ»

«Ливерпуль» на своем поле уступил «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:4 в серии пенальти (основное время — 0:1).

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