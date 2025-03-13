Дерипаска: мяч ещё не на русской стороне

Российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя ультиматум РФ о 30-дневном перемирии, о котором договорились представители США и Украины 11 марта в Джидде, перечислил условия, при которых Москва, по его мнению, могла бы согласиться на него.
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