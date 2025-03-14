Маск высмеял ЕС с помощью серпа и молота

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения.
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