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Ракеты на Москву! Заявление Минобороны, официально - из девяти Фламинго восемь сбиты

Ракеты на Москву! Заявление Минобороны, официально - из девяти Фламинго восемь сбиты

За сутки над территорией России уничтожены 1951 ударных беспилотников и 8 крылатых ракет большой дальности Фламинго.

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