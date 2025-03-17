Маск отправит Starship на Марс в 2026 году — первым пассажиром станет Optimus

«Starship отправится на Марс в конце следующего года, доставив Optimus. Если первые полеты пройдут успешно, то высадка людей может начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год более вероятен», — написал Маск в X.
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