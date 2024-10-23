«Обезьяны» ВСУ. Новое о тактике укропов

ВСУ и укропия в целом перешли к тактике обезьяны. Что это такое? Это когда поляна с вкусняшками осталась за более сильным хищником, и стая мартышек вынуждена забираться на окрестные деревья и визжать на гуляющих внизу победителей.
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