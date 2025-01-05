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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Очки дополненной реальности RayNeo будут использовать ИИ-модели Alibaba На этой не...

Очки дополненной реальности RayNeo будут использовать ИИ-модели Alibaba На этой не...

Очки дополненной реальности RayNeo будут использовать ИИ-модели AlibabaНа этой неделе китайский гигант Alibaba продемонстрировал желание косвенно присутствовать на рынке устройств дополненной реальности, заявив о сотрудничестве с гонконгским производителем AR-очков RayNeo.

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