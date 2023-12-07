Леброн Джеймс о стрельбе в Лас-Вегасе: «Мы продолжаем терять невинные жизни в университетах, школах – и ничего не меняется»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс на пресс-конференции заявил, что после произошедшей в среду стрельбы в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, «бессмысленно» ничего не менять в вопросе контроля над оружием в США.