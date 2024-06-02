В Петербурге создали первый путеводитель по набережной «Лахта Центра»

Он расскажет о любопытных фактах новой достопримечательности Ко дню рождения Санкт-Петербурга для горожан и гостей города создали путеводитель по набережной «Лахта Центра», пишет Телеграм-канал Лахта Гид.
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