Мэрия Омска выделила полмиллиона на проживание гостей, приглашенных к Дню города. Для них на трое суток снимут три десятка номеров.
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Мэрия Омска выделила полмиллиона на проживание гостей, приглашенных к Дню города. Для них на трое суток снимут три десятка номеров.