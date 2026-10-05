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Газета.ру

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Юрист Суворова: банки могут установить комиссию за размен монет на банкноты

Юрист Суворова: банки могут установить комиссию за размен монет на банкноты

Директор по правовым вопросам сервиса «Сравни» Юлия Суворова рассказала РИА Новости, что российские банки вправе установить комиссию за обмен монет на банкноты.

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