Реформы и раскрытые дела: чем запомнился генерал из Екатеринбурга, возглавивший полицию Башкирии

Возглавивший МВД Башкирии бывший замначальника свердловского ГУ МВД генерал-майор Александр Воронежский проработал в должности три года, имел хорошую репутацию в главке и запомнился раскрытием громких преступлений.
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