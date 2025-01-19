В Туве начали расследование после сообщений об избиении военных

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Сотрудники правоохранительных органов организовали расследование после данных о том, что в одной из военных частей Тувы были выявлены случаи жестокого обращения с военнослужащими, поступающими на службу по контракту.
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