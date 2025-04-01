Народ не стал решительно выходить на улицы ради сохранения СССР — неужели советский строй был не мил простым рабочим?

s

sobering

И эти тоже. Далее я не столько для вас, сколько для остальных тут на МТ. А так, начиная с троцкиста Хруща и продолжая последующими генсеками , со всей союзной элитой..... все мечтали войти в глобальную элиту мира. Но глобалисты их прокатили. Глобалистам нужен был паритет между СССР и США и потому ревностно следили за сохранностью СССРовской фундаментальной наукой и за наукоёмкими производствами вообще и в вооружении. Все остальные открытия во всех областях заставляли сдавать на Запад через махинации в патентных бюро. И когда большевизм в народе вновь стал поднимать голову, то глобалисты испугались. Сам коммунизм и троцкизм глобалистов не волновал. Потому они ошиблись в очерёдности развала или переформатировании уже не нужных им СССР и США. Ошиблись начав с СССР (основная идея у них - расчленение непосредственно России). Если бы они не развалили СССР вперёд США, то США сами бы через полгода развалились бы. Ошибка в том их, что после развала СССР США как бы начали исправляться в глазах глобалистов. Но увы. США продолжали гадить миру на 50% давая миру всего лишь 2 %. Потому Глобалисты сделали аж 3 попытки в восстановлении СССР на тех же марксистских принципах для того, чтобы сделать новый СССР мировым жандармом. Ну а там и СССР новый развалить было бы проще и самое главное - Россию. Из за того что начали с СССР, то получил мир Путина. Ну а он естественно начал постепенно уничтожать древнюю систему глобализации, основанную на библейской концепции, заменяя её на русскую концепцию глобализации. Отсчёт пошёл с 2022 г., а до того была обычная подготовка.