Главная награда в области креативных коммуникаций Silver Mercury Awards отметила опрос интернет-пользователей на собственной технологической платформе медиахолдинга © Пресс-служба 4 июня 2025 года Rambler&Co была удостоена бронзовой награды на премии Silver Mercury Awards XXVI за совместное исследование с PR News под названием «Конкуренция со сном или в поисках кода Будущего» в категории «Лучшее исследование в […] Сообщение Rambler&Co и PR News получили награду за исследование о ценностях России будущего появились сначала на Дзен дневник.