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Набиуллина заявила, что ключевая ставка – это не «волшебная палочка»

Набиуллина заявила, что ключевая ставка – это не «волшебная палочка»

Ключевая ставка – не «волшебная палочка», ее несвоевременное снижение при высокой инфляции может привести к взлету цен и росту рыночных ставок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

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