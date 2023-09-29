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про яхты и поляки о мигрантах

про яхты и поляки о мигрантах

Жадность их разорила: США не «вывезли» содержать яхты наших олигархов Бедный Запад, его разорили яхты российских олигархов! Просто Россия – это настолько «бедная» страна, как они там привыкли рассказывать у себя сказки, что оказывается «богатые» и процветающие страны Запада не вывозят даже просто СОДЕРЖАТЬ яхты наших олигархов, которые были арестованы в рамках наложенных санкций.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Вот теперь стало ясно почему олигархи никак не нажрутся. Без ареста их имущества ее поддержание на плаву на плечах граждан России.
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20 час.
Grigoriy Sokolov
Забавно получилось...
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16 час.

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