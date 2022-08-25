«Моссад» заявил о готовности противостоять Ирану, несмотря на возможное возобновление СВПД

Израильская разведслужба «Моссад» готова проводить операции против Ирана во имя защиты интересов страны, если возникнет такая необходимость, даже если западные страны договорятся с Тегераном о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил директор службы Давид Барнеа.
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