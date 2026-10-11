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Царьград

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Боец Старшина: атаковавшие Лисичанск дроны ВСУ несли до 90 кг взрывчатки

Боец Старшина: атаковавшие Лисичанск дроны ВСУ несли до 90 кг взрывчатки

Боец Старшина рассказал об управляемых через Starlink тяжёлых беспилотниках ВСУ.Украинская сторона применила для ударов по жителям Луганской народной республики тяжёлые беспилотники, управляемые через систему Starlink Илона Маска.

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