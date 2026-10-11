Боец Старшина рассказал об управляемых через Starlink тяжёлых беспилотниках ВСУ.Украинская сторона применила для ударов по жителям Луганской народной республики тяжёлые беспилотники, управляемые через систему Starlink Илона Маска.
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