Ученые призывают есть зелень, ягоды и бобовые, чтобы сохранить ментальное здоровье

Исследования показали, что две диеты, в частности средиземноморская и диета MIND (похожая на средиземноморскую, но с меньшим содержанием продуктов животного происхождения), могут обеспечить некоторую защиту от снижения когнитивных функций в зрелости и старости.
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