Лето в Анапе и Керчи: экологические риски и безопасность отдыха — мнение эксперта Юлия ЧелкановаС приходом лета многие россияне стремятся провести отпуск на побережье Черного моря, выбирая такие популярные направления, как Анапа и Керчь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия нанесла идеальный ответный удар по США: энергетическая шахматная партия Москвы
- Смерть или плен: полторы тысячи наемников из Польши, Великобритании и Грузии оказались в кольце окружения
- Огненный вихрь взрывов выжигает скопления наемников и элиты ВСУ в Сумской и Харьковской областей, “Герани” атакуют объекты врага от Киева до Запорожья, удары по Украине на сегодня, 21 января
Свежие комментарии