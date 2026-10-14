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Минниханов обсудил с European Aquatics возвращение международных турниров в Казань

Минниханов обсудил с European Aquatics возвращение международных турниров в Казань

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Европейской федерации плавания (European Aquatics), вице-президентом Международной федерации плавания (World Aquatics) Антониу Силвой.

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