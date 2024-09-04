Песков: РФ учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Россия обновит ядерную доктрину с учетом отказа Запад от диалога и провоцирование им продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября журналистам на полях ВЭФ во Владивостоке.