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Песков: РФ учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Песков: РФ учтет отказ Запада от диалога при обновлении ядерной доктрины

Россия обновит ядерную доктрину с учетом отказа Запад от диалога и провоцирование им продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября журналистам на полях ВЭФ во Владивостоке.

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