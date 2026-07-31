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Правительство увеличило выплаты за утраченное имущество в новых регионах

Правительство увеличило выплаты за утраченное имущество в новых регионах

Правительство России увеличило размер компенсаций жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, имущество которых было повреждено или полностью утрачено в результате боевых действий.

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