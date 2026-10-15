Певец и телеведущий Николай Басков, отмечающий 15 октября 50-летие, надеется в будущем обрести любовь и создать семью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Shot: экс-полковн...
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
Где ты раньше был? лобызался с кем... Какой с тебя певун? Просрал свой талант, продал за плюшки. Кому ты на х нужен в опере? Кто будет на тебя ходить? Перед глазами стоят М.Магомаев, Д.Хворостовский... Навсегда в памяти людей. А ты?