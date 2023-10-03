Арабские завоевания. Часть 1. Арабы в доисламский период

﻿﻿Ну что, дорогие любители истории, в прошлый раз мы завершили наш анализ колонизации Нового Света. Теперь пришло время отправиться на чудесный Восток и открыть новую серию, посвященную арабским, а точнее, мусульманским завоеваниям.