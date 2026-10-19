Первый в мире суперкар, как принято считать, появился в 1966-м – им стала Lamborghini Miura, которую разработал Марчелло Гандини.
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