Если кто-то не любит перловую кашу, значит, он просто не умеет ее готовить)) Шутка, конечно, но мне, например, перловка тоже не очень нравится.
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