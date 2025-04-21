Владельцы пострадавших из-за урагана авто в Барнауле через суд добились компенсации ущерба

Собственник здания пытался обжаловать решение Центрального суда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений Владельцы автомобилей, которые во время урагана в 2023 году завалило кирпичами у медцентра в Барнауле, получили компенсацию ущерба.
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