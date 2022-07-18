Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека и взяла его фамилию

Звезда поделилась подробностями свадьбы на личном сайте. На днях в Лас-Вегасе случилось событие, которое поклонники Дженнифер Лопес ждали по всему миру почти 20 лет - певица наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного, актера Бена Аффлека.