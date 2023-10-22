МИД РФ: 4,4 тыс. человек отказались от российского гражданства в 2023 году

С января по сентябрь 2023 года около 4,4 тысячи человек вышли из российского гражданства, при этом более 15 тысяч человек приняты в гражданство РФ за рубежом, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
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