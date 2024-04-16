Китай поставил Шольца в подчиненное положение

серый777 котов

Немчики дурачки из за жадности своей связались с китаяся . и отдали им свои технологии. получили то что хотели!Америкосы проще с ними поступили . привязали их к себе . и попробуй рыпнись.!Потому то дракончики сидят и на двух стульях!А если по сути разобраться . приди в штатах умнее этого дибилоида байдана . и канет в историю китаяся . и война не нужна!Запрети китайским товарам поставки в штаты. и накроется всё медным тазом!Одни мы с ними ищем дружбу .не взирая . сколько они нам дерьма в своё время насыпали . а мы всё туда же!Амерам не нужна электроника китая. им хватит и тайваня и филипин с малазией!А весь этот али экспресс только в россии и нужен!