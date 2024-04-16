Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Главу немецкого государства на китайской земле встретил не равный ему по рангу и даже не официальный представитель МИД, а третьеразрядный чиновник.
Китай поставил Шольца в подчиненное положение
Комментарии
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серый777 котов
Немчики дурачки из за жадности своей связались с китаяся . и отдали им свои технологии. получили то что хотели!Америкосы проще с ними поступили . привязали их к себе . и попробуй рыпнись.!Потому то дракончики сидят и на двух стульях!А если по сути разобраться . приди в штатах умнее этого дибилоида байдана . и канет в историю китаяся . и война не нужна!Запрети китайским товарам поставки в штаты. и накроется всё медным тазом!Одни мы с ними ищем дружбу .не взирая . сколько они нам дерьма в своё время насыпали . а мы всё туда же!Амерам не нужна электроника китая. им хватит и тайваня и филипин с малазией!А весь этот али экспресс только в россии и нужен!
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5 час.
Олег Шабалин
В твоих словах есть доля (не знаю маленькая,большая!) правды.И эти предадут со временем.Подождать, только Трампа выберут.Друганцы,ёпт!
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4 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Его как и Анал Лену Бербок опущенную при посещении ,простите какой-то страны, Китай тоже опустил. Унизительное отношении к ф .
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4 час.
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