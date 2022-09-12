Украинские каратели обстреляли Карло-Марксово ракетами «Ураган»

Обстрел ракетами РСЗО «Ураган» в направлении поселка Карло-Марксово произвели ВФУ 12 сентября, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).