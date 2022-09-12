smi.today

3 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Да и с ,,ПОМОЩЬЮ,, США  Х...  что  КОГДА  либо  ОКАЖЕТСА БАНДЕРОВСКИМ ... Америка  КИПЯТОЧКОМ СЦЫТ  НАПРЯМУЮ  ВОЕВАТЬ...У Украины не полу...
  • лина любимцева
    ПОДАЛЬШЕ ОТОГНАТЬ НУЖНО ВСУ ОТ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС, а не "договариваться" с ними!!!... Что вообще происходит?!! Какой-то ...В Кремле ответили...
  • Кламбер Спаниэль
    Пусть мобилизуется и первыми должны мобилизовать депутатов и помощников, похудеютДепутат Шеремет: ...

Украинские каратели обстреляли Карло-Марксово ракетами «Ураган»

Украинские каратели обстреляли Карло-Марксово ракетами «Ураган»

Обстрел ракетами РСЗО «Ураган» в направлении поселка Карло-Марксово произвели ВФУ 12 сентября, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх